شبّه هنية والسنوار بمانديلا.. رئيس وزراء ماليزيا يوجه رسالة للشعبين الفلسطيني واللبناني عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده لن تعترف بإسرائيل وأنها ملتزمة بدعم نضال الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وكشف إبراهيم خلال مقابلة، مساء الأحد، مع الجزيرة مباشر عن تعرضه لضغوط عدة بسبب مواقفه المعلنة ضد إسرائيل، لكنه أكد الاستمرار على نفس النهج من دون تغيير، مشبها مسيرة الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وقائد الحركة في قطاع غزة الشهيد يحيى السنوار بمسيرة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا لتحرير بلاده وإنهاء نظام الفصل العنصري.

وشدد إبراهيم على ضرورة طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، لافتا إلى أنهم يُعدون مشروع قرار في هذا الصدد لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، واستمرارها في استهداف المدنيين والمستشفيات.

وأكد إبراهيم أن بلاده أرسلت طلبا إلى محكمة العدل الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، وأنها ستواصل هذه الجهود في جميع المحاكم والمنتديات الدولية، قائلا “لم نترك منتدى دوليا أو إقليميا إلا ورفعنا صوتنا عاليا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، والعمل على وقف مأساته”.

في تصريحات للجزيرة مباشر.. رئيس الوزراء الماليزي: لن نعترف بإسرائيل pic.twitter.com/KCHAayS937 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2024

تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول 2023، حظر السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، ومنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي “ردا على سياسة إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية، وتخرق القانون الدولي من خلال استمرار المجازر والفظائع ضد الفلسطينيين”.

وأشار إبراهيم إلى أنه عبر عن موقف بلاده الداعم لفلسطين، السبت، أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن و”لكنهما لم ينصتا”، وذلك خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “أبيك” في بيرو.

ولطالما انتقد رئيس الوزراء الماليزي، الدول الغربية لتجاهلها واستمرار صمتها بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس أن “الدول الغربية مستمرة في غض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل، لتصبح متواطئة فعليا في الأعمال الخبيثة لجرائم ضد الإنسانية” في فلسطين.

وأكد إبراهيم في حواره مع الجزيرة مباشر على ضرورة توقف الأعمال الوحشية في غزة، لافتا إلى أن “العدوان الإسرائيلي يتواصل وسيتسع لبلدان أخرى”.

تعليقا على التطورات في المنطقة.. رئيس الوزراء الماليزي: العدوان الإسرائيلي سيتجاوز غزة ولبنان pic.twitter.com/BkVgDtxWiC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2024

وأشار إلى أن ماليزيا مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية، ومساعدة الجرحى من النساء والأطفال بإحضارهم للعلاج في المستشفيات الماليزية، والتعاون مع الدول العربية ودول الجوار والدول الإسلامية لتحقيق هذه الأهداف.

وفي هذا السياق، اعتبر إبراهيم أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” هي أكثر المؤسسات المهمة والفعالة في توفير الإغاثة الإنسانية في غزة، واستمرارها يعد ضروريا، لافتا إلى أن بلاده ستدعم أنشطة الأونروا وستوفر مساعدات إضافية لقطاع غزة.

ولفت إلى أن ماليزيا لديها علاقات جيدة مع مصر، وأنه وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلاده في إرسال المعونات الإنسانية إلى غزة. كما أشار إلى سعادته بلقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مؤكدا أن “فضيلة الإمام الأكبر شخص ذو مكانة عالية، فهو نموذج لقيادة الأمة على فضائل الاعتدال على طريق الوسطية”.

وكان إبراهيم قد أشاد بمواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية، وكيف أنه أظهر عزيمة وشجاعة حقيقيتين في التعبير عن معاناة وآلام الشعب الفلسطيني.

واختتم إبراهيم حواره بدعوة الشعبين الفلسطيني واللبناني للصمود قائلا: “اصمدوا نحن معكم وندعمكم وندعو لكم بالنصر”. كما توجه بالشكر لشبكة الجزيرة “على مواقفها ودعمها للعدالة والإعلام الحر”.