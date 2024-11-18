في عملية مشتركة.. المقاومة تضرب بالهاون تجمّعات لجيش الاحتلال وسط غزة (شاهد)

عرضت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، مشاهد من “قصف مشترك” مع كتائب المجاهدين، لتجمّع آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات لحظة تجهيز قذائف الهاون من عيار 60 ملم، وإطلاقها من قبل المقاومين اتجاه الأهداف المذكورة.

واعتادت فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، توثيق عملياتها العسكرية ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونشطت فصائل المقاومة الفلسطينية في التصدي لقوات الاحتلال بالقيام بعمليات عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، مما كبّد إسرائيل خسائر فادحة في الجنود والعتاد. وبينما تعلن إسرائيل جانبًا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيمًا صارمًا على معظم الخسائر.