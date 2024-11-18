كاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط صاروخ في تل أبيب وسيارة تصدم شخصا أثناء محاولته الهروب (فيديو)

وثقت كاميرات للمراقبة لحظات مثيرة خلال قصف مدينة تل أبيب، مساء اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وأضرار واسعة في الأبنية.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة سقوط صاروخ وانفجاره قرب إشارة للمرور.

كما أظهر مقطع آخر لحظة صدم سيارة لشخص كان يحاول الركض نحو ملجأ محصن بعد إطلاق صفارات الإنذار في بني براك بتل أبيب، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ما حدث كان إصابة مباشرة بصاروخ أُطلِق من لبنان.

وذكرت التقارير الأولية أن الإصابات والأضرار نتجت عن سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

ودعت الشرطة الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع سقوط الصاروخ.

وأظهرت مقاطع متداولة حرائق مشتعلة في أبنية، بدا عليها التضرر بشكل كبير نتيجة للقصف.