كمائن واشتباكات.. سرايا القدس تفجّر آليات إسرائيلية في الضفة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد جديدة من اشتباكات مقاتليها مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الاثنين، مشاهد قالت إنها لتفجير جرافات وسيارات جيب إسرائيلية، كما تضمنت المشاهد اشتباكات مع جنود الاحتلال من نقطة صفر في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.

وأظهرت المشاهد لحظة استهداف وتفجير 3 آليات إسرائيلية، إضافة إلى كمين محكم لتفجير آلية “نمر” الإسرائيلية، كما وثقت المشاهد لحظة سحبها من جيش الاحتلال بعد تفجيرها بعبوة ناسفة في مخيم نور شمس.

قطاع غزة

وفي قطاع غزة، واصل مقاتلو سرايا القدس التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة شمالي القطاع.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الاثنين، قصف جنود وآليات إسرائيلية متوغلة وسط مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بقذائف الهاون النظامي عيار 60.

كما أعلنت تدمير آلية عسكرية متوغلة قرب “القرعة الخامسة” في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، بتفجير عبوة “ثاقب – برميلية” شديدة الانفجار تم زرعها سابقًا.