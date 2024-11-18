لولوة الخاطر تهدي “أبطال غزة” قصيدة في مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة (فيديو)

ألقت وزيرة التربية والتعليم العالي القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، قصيدة عن غزة، مساء أمس السبت، خلال كلمة لها قبل عرض الفيلم الوثائقي “سودان يا غالي” في افتتاح مهرجان أجيال السينمائي في الدوحة لهذا العام.

وشارك الحساب الرسمي للمهرجان على موقع “إنستغرام” اليوم الأحد، لحظة إلقاء الوزيرة لولوة الخاطر القصيدة التي كتبتها بعنوان “زمن التيه وعصا موسى”، حيث استوحتها من وحي الأحداث في غزة وفلسطين، وأهدتها إلى “أبطال غزة”، وفق قولها.

وجاء في أبياتها الشعرية:

يا سيدي هذه عصاك فألقِها.. لنبوءةٍ ما ساقها جبريل بل إنها قبس من النار التي.. باتت من الجسد الطهور تسيل أخرج ذراعك من رماد هواننا.. بيضاء يعشب فوقها إكليل يا أم موسى لا تخافي ألقِه.. فالنصر فرعون يضم ونيل سيشب فيهم ألف طفل ثائر.. والثأر بين الأقربين طويل

كما شهد المهرجان تكريمًا لأطفال من غزة من بينهم الطفل محمود عجور، الذي شارك كعضو في لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام.

الطفل محمود عاجور من غزّة يشارك كحكم لهذا العام في فئة محاق. في الصورة: محمود وعائلته مع وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي سعادة السيدة لولوة الخاطر ومديرة المهرجان ورئيسنا التنفيذي فاطمة حسن الرميحي ورئيس الشؤون الإدارية ونائب مدير المهرجان عبد الله المسلم.#Ajyal24 pic.twitter.com/GShdQkyTFW — Ajyal Film Festival (@AjyalFilm) November 16, 2024

وفي سياق متصل، تحدث صانعو أفلام سودانيون عن تطلعاتهم لمستقبل أفضل لوطنهم، كما عبّر صانعو فيلم “السودان يا غالي” عن أملهم في أن تصبح بلادهم دولة ديمقراطية وآمنة تحمي شعبها، مؤكدين ثقتهم في انتهاء الحرب وإعادة إعمار السودان.

وكانت لولوة الخاطر أول مسؤولة عربية تدخل قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الجاري، حيث دخلت القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حينما كانت بمنصب وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، عبر معبر رفح البري.