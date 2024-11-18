مقتل امرأة وإصابة 10 بهجوم صاروخي لحزب الله على شمالي إسرائيل (فيديو)

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل امرأة في هجوم صاروخي على شمالي إسرائيل، مساء الاثنين.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا عندما سقط صاروخ على مبنى في بلدة “شفا عمرو” بالجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال إن 5 قذائف أُطلِقت من لبنان.

وأضاف “أُجريت محاولات اعتراضية وتم إسقاط قذائف”.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار مدوية بأحد المباني واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب جراء سقوط صاروخ أُطلِق من لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق نحو 100 قذيفة من لبنان على شمالي اسرائيل، وادعى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت بعضها.

وقال مسعفون إسرائيليون إن “امرأة (65 عامًا) أصيبت بشظية في الرقبة، وأصيب رجل بجروح طفيفة في شمالي إسرائيل، ونُقلا للعلاج في مستشفى نهاريا”.

وأكد الجيش في بيان أنه “حتى الثالثة بعد الظهر (13:00 بتوقيت غرينتش) عبرت نحو 60 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل اليوم”.

وأضاف “في وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار بين الساعة 15:09 و15:11 في منطقة الجليل الغربي، ورُصدت نحو 40 قذيفة تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية”.