مقتل امرأة وإصابة 10 بهجوم صاروخي لحزب الله على شمالي إسرائيل (فيديو)

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل امرأة في هجوم صاروخي على شمالي إسرائيل، مساء الاثنين.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا عندما سقط صاروخ على مبنى في بلدة “شفا عمرو” بالجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وشفا عمرو مدينة عربية احتلتها إسرائيل عام 1948، وتقع في منطقة الجليل الغربي شمال البلاد، فيما لم تعلن إسرائيل عن هوية القتيلة والجرحى.

وقال جيش الاحتلال في بيانين منفصلين، إنه رصد نحو 15 صاروخا أُطلقت من لبنان خلال الساعة الأخيرة تجاه الجليل الغربي والأعلى والأوسط، ادعى أنه اعترض بعضها وسقط الباقي.

وأضاف “أُجريت محاولات اعتراضية وتم إسقاط قذائف”.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار مدوية بأحد المباني واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب جراء سقوط صاروخ أُطلِق من لبنان.

والثلاثاء الماضي، قُتل إسرائيليان جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى سكني في مستوطنة نهاريا بالجليل الغربي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق نحو 100 قذيفة من لبنان على شمالي اسرائيل، وادعى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت بعضها.

وقال مسعفون إسرائيليون إن “امرأة (65 عامًا) أصيبت بشظية في الرقبة، وأصيب رجل بجروح طفيفة في شمالي إسرائيل، ونُقلا للعلاج في مستشفى نهاريا”.

وأكد الجيش في بيان أنه “حتى الثالثة بعد الظهر (13:00 بتوقيت غرينتش) عبرت نحو 60 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل اليوم”.

وأضاف “في وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار بين الساعة 15:09 و15:11 في منطقة الجليل الغربي، ورُصدت نحو 40 قذيفة تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية”.