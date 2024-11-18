نتنياهو يزعم إصابة جزء من برنامج إيران النووي جراء غارات إسرائيلية

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الذي شنته إسرائيل، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إيران ألحق أضرارًا “بجزء” من برنامجها النووي.

وقال نتنياهو، اليوم الاثنين، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي “لقد نُشر أن جزءًا معيَّنًا من برنامجهم النووي أصيب في هذا الهجوم”، مضيفًا أن “البرنامج نفسه وقدرته على العمل لم يتم إحباطهما بعد”.

وأضاف “هذا ليس سرًّا. هناك مكون محدَّد في برنامجهم النووي أصيب في ذلك الهجوم”.

ولم يحدد نتنياهو ذلك المكون، لكنه أضاف أن طريق إيران لتصنيع سلاح نووي لم يُغلَق بذلك.

وقدَّم نتنياهو في كلمته تفاصيل مختصرة عما استهدفته إسرائيل.

وقال إن ضربة إسرائيل على إيران، في إبريل/نيسان، كانت محدودة ودمرت واحدة من أصل 4 بطاريات دفاع صاروخي جوي سطح-جو من طراز إس-300 من روسيا في محيط العاصمة طهران.

أما عن ضربة الشهر الماضي، فقال نتنياهو إن إسرائيل دمرت خلالها البطاريات الثلاث الباقية من ذلك الطراز، وألحقت أضرارًا جسيمة بقدرات إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية، وقدرتها على إنتاج الوقود الصلب المستخدَم في النوع البعيد المدى من هذه الصواريخ.

ونفّذت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 26 من أكتوبر الماضي، موجات من الهجمات على أهداف عسكرية إيرانية بعد بضعة أسابيع من إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ شمل نحو 200 صاروخ باليتسي اتجاه إسرائيل.

وجاء ذلك بعد تبادل سابق للهجمات المباشرة في إبريل الماضي.