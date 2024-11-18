“هنا الجهاد لا كذب”.. القسام تلتحم مع قوات الاحتلال وسط غزة وتجبرها على الانسحاب (شاهد)

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغّلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبدأ المقطع بمقاومين يجهزون لعمليات الالتحام ويستخدمون أدواتهم بهمّة، وأحدهم يردد كلمات للشاعر الكويتي أحمد الكندري:

هُنا الجهاد لا كَذِب.. هنا الدماء تلتهب هنا الرجال فارتقب.. فخالد عاد يثب وسيفه إذا غضب.. دم اليهود ينسكب

وبيّنت المشاهد لحظة استهداف جرافة “D9” ودبابة ميركافا بقذائف “ياسين 105″، وجرافة أخرى بقذيفة “آر بي جي” وسط صيحات التكبير.

كما أظهرت اللقطات لحظة انسحاب قوات الاحتلال وسحب الآليات المستهدفة.

استهداف قوة راجلة في بيت لاهيا

وفي بيان منفصل، أعلنت القسّام أن مقاتليها “تمكّنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 12 جنديًّا بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع”.

واعتادت فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، توثيق عملياتها العسكرية ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونشطت فصائل المقاومة الفلسطينية في التصدي لقوات الاحتلال بالقيام بعمليات عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية؛ مما كبّد إسرائيل خسائر فادحة في الجنود والعتاد. وبينما تعلن إسرائيل جانبًا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيمًا صارمًا على معظم الخسائر.