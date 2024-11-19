أمريكا تفرض عقوبات على ستة من كبار قادة حماس.. من هم؟

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات على ستة من كبار مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات استهدفت ممثلين للحركة في الخارج وعضوا بارزا في الجناح العسكري لحماس ومشاركين في دعم جهود جمع التبرعات للحركة و”تهريب” أسلحة إلى غزة.

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان “تواصل حماس الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة أمام الجمهور داخل الحركة، لكنهم يسهلون أنشطتهم الإرهابية ويمثلون مصالحهم في الخارج وينسقون تحويل الأموال والبضائع إلى غزة”.

وأضاف “ما زالت وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل جهود حماس لضمان إيرادات إضافية ومحاسبة أولئك الذين يسهلون الأنشطة الإرهابية للحركة”، وفق زعمه.

وفيما يلي قائمة بأسماء القادة المستهدفين بالعقوبات الأمريكية، والتهم الموجهة إليهم، وفقا لبيان وزارة الخزانة: