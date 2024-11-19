البرهان: النصر قريب وليس هناك أي فرصة للتهادن مع أعداء الشعب السوداني (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن “النصر قريب ولن يكون هناك وقف للحرب إلا بالقضاء على المليشيا المتمردة” في إشارة إلى الحرب التي يخوضها الجيش مع قوات الدعم السريع.

وأشار البرهان في كلمة اليوم الثلاثاء، أمام “المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب” بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، إلى أن “الوقت مبكر للمضي في المسارين السياسي والعسكري”.

وقال خلال كلمته أمام المؤتمر، إن الأولوية الآن هي “دحر المتمردين” في إشارة إلى قوات الدعم السريع– وعودة الأمن، ثم التفكير في فتح الحوار السياسي.

“ليس هناك أي فرصة للتهادن”

وفيما يخص مسار المفاوضات، قال البرهان في كلمته “ليس هناك أي فرصة للتهادن مع أعداء الشعب السوداني والمليشيا المتمردة لن يكون لها وجود مستقبلا”.

ورفض البرهان ما وصفها بالتدخلات الخارجية وقال “نرفض أي تدخلات أو إملاءات خارجية وليس هناك حلول إلا بالقضاء على المليشيا المتمردة”.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن “الجوع يوجد في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون” وأضاف “داعمو المليشيا المتمردة-لم يسمهم- مشاركون في إبادة الشعب السوداني”.

I held productive meetings in Port Sudan today with Sudan’s Sovereign Council President Burhan, as well as civil society leaders and the UN humanitarian team. The U.S. supports an immediate end to the war and to the atrocities committed against the Sudanese people. We welcome… — U.S. Special Envoy for Sudan Tom Perriello (@USSESudan) November 18, 2024

البرهان يلتقي المبعوث الأمريكي

ومساء أمس الاثنين، التقي رئيس مجلس السيادة السوداني، المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو – في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد التي تمزقها الحرب منذ أبريل/نيسان عام 2023.

وتركزت المناقشات “الصريحة والطويلة” في بورتسودان (شرق) على البحر الأحمر، حول المساعدات الإنسانية وسبل إنهاء الحرب، بحسب مكتب قائد الجيش السوداني.

وتزامنت زيارة المبعوث الأمريكي مع استخدام روسيا حقّ النقض لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بيرييلو “أجرى حوارا صريحا مع المسؤولين السودانيين” في بورتسودان التي أصبحت المقر الفعلي للحكومة بعد سيطرة الدعم السريع على العاصمة الخرطوم.

وأكدت المباحثات “على ضرورة وقف القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، لا سيما من خلال فترات توقف محلية للسماح بإيصال الإغاثة، والتعهد بتشكيل حكومة مدنية” بحسب البيان.

الحرب في السودان

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3.1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة، وتسبّبت- وفقا للأمم المتحدة- بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.