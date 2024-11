البرهان: النصر قريب وليس هناك أي فرصة للتهادن مع أعداء الشعب السوداني (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن “النصر قريب ولن يكون هناك وقف للحرب إلا بالقضاء على المليشيا المتمردة”، في إشارة إلى الحرب التي يخوضها الجيش مع قوات الدعم السريع.

وأشار البرهان في كلمة، اليوم الثلاثاء، أمام “المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب” بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، إلى أن “الوقت مبكر للمضي في المسارين السياسي والعسكري”.

وقال خلال كلمته أمام المؤتمر، إن الأولوية الآن هي “دحر المتمردين”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع وعودة الأمن، ثم التفكير في فتح الحوار السياسي.

وفيما يخص مسار المفاوضات، قال البرهان في كلمته “ليس هناك أي فرصة للتهادن مع أعداء الشعب السوداني، والمليشيا المتمردة لن يكون لها وجود مستقبلا”.

ورفض البرهان ما وصفها بالتدخلات الخارجية وقال “نرفض أي تدخلات أو إملاءات خارجية، وليس هناك حلول إلا بالقضاء على المليشيا المتمردة”.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إن “الجوع يوجد في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون”، وأضاف “داعمو المليشيا المتمردة (لم يسمهم) مشاركون في إبادة الشعب السوداني”.

I held productive meetings in Port Sudan today with Sudan’s Sovereign Council President Burhan, as well as civil society leaders and the UN humanitarian team. The U.S. supports an immediate end to the war and to the atrocities committed against the Sudanese people. We welcome…

— U.S. Special Envoy for Sudan Tom Perriello (@USSESudan) November 18, 2024