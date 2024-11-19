الطفلة الجريحة “جنى” تلتقي أباها لأول مرة في غزة منذ عام بعد استشهاد أمها وإخوتها (فيديو)

التقت الطفلة الجريحة جنى لبد (3 سنوات)، بوالدها لأول مرة منذ عام بعد إجلائها من شمال غزة، إلى مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بواسطة منظمة الصحة العالمية.

وكانت جنى قد تم انتشالها من تحت أنقاض منزلها شمال قطاع غزة بعد قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى استشهاد والدتها الحامل واثنين من إخوتها.

وقال أحد شهود العيان للجزيرة مباشر إن والدة الطفلة جنى استشهدت وجميع إخوتها، وبقي الوالد والطفلة.

وأضاف “البنت بقيت في الشمال منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأبوها كان موجودًا في الجنوب طوال عام وشهر، واليوم أحضروها لأبيها عن طريق منظمة الصحة العالمية”.

وأشار إلى أن والد الطفلة كان مصابًا ويتابع رحلة العلاج في مستشفى ناصر بخان يونس.

التصعيد في شمال غزة

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لشمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي تؤكد بشكل قاطع ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وشددت أمام جلسة عقدت في البرلمان الإسباني، على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء. وأضافت أن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافيا، بل لا بد من قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل.