القسام تبث مشاهد لتفجير دبابة إسرائيلية في جباليا (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابة “ميركافا” بعبوة شواظ في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبثت القسام، اليوم الثلاثاء، عبر قناتها على منصة تلغرام، مقطعا مصورا يوثق ما قالت إنه “استهداف دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شواظ في شارع دواس بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع”.

وأظهرت المشاهد مقاتلا من القسام في بداية الفيديو، وهو يقول “إحنا قاعدين لهم بالمرصاد، إلنا أجر، والله لا يضيع أجر الصابرين”.

وتابع مقاتل القسام “حتشفى على إيدينا صدور قوم مؤمنين بإذن الله”.

كما أظهرت المشاهد عملية تجهيز ونصب عبوة الشواظ، قبل توغل آليات جيش الاحتلال في منطقة الكمين الذي أُعِد سابقا.

وفور دخول دبابة جيش الاحتلال إلى منطقة الكمين، أظهرت المشاهد انفجارها جراء عبوة الشواظ، وسُمعت في الخلفية تكبيرات المقاتلين.