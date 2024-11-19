المبعوث الأمريكي يصل إلى بيروت لبحث جهود وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وصل المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، وفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

ولدى وصوله التقى هوكستين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لبحث الجهود الرامية نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

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وفي إجراء لا يخلو من دلالة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن حقائب هوكستين، خضعت لتفتيش دقيق عند وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وذلك وفقاً للإجراءات الأمنية المعتمدة في المطار.

والاثنين، أفادت مصادر لبنانية رسمية للجزيرة بأن حزب الله يتعامل بانفتاح مع المسوّدة الأمريكية وأنه سلّم ملاحظاته إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ونقلت عن أحد المصادر قوله “منفتحون على مضمون مسوّدة المقترح الأمريكي ونتعامل معها بإيجابية”، مشيرًا إلى أن المقترح يسعى لبناء خطة تطبيقية لوقف إطلاق النار.

وأكد المصدر أن لبنان يتعامل مع مسودة المقترح الأمريكي انطلاقا من مرجعية القرار 1701، ولا يمانع في تعزيز عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق هذا القرار، ولكن بشرط أن يسبقه انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.

وقال إن المسودة الأمريكية “تخضع لقراءة نهائية ونسعى لوضع اللمسات الأخيرة عليها”، مؤكدّا أنه سيتم مناقشة الملاحظات على المسوّدة مع هوكشتاين عند وصوله إلى بيروت.

جهود دولية ومقترحات أمريكية

وعلى الرغم من الجهود الدولية المكثفة منذ تصاعد القصف الإسرائيلي على معاقل حزب الله في سبتمبر/أيلول الماضي، لم يتم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن بلاده قدمت مقترحات للطرفين اللبناني والإسرائيلي، وتم تبادل الأفكار حول آلية “التطبيق الكامل للقرار 1701” الصادر عن مجلس الأمن.

ومنذ اندلاع تبادل القصف في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد عن استشهاد أكثر من 3516 شخصاً في لبنان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فيما تبقى الجهود الدبلوماسية مستمرة في ظل تصاعد القلق الدولي من تداعيات الأزمة.