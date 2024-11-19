المقاومة في جنين تعطب آلية إسرائيلية وتجبر قوات الاحتلال على الانسحاب (شاهد)

تمكنت المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، من إلحاق أضرار بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع “بوز نمر”؛ مما اضطر قوات الاحتلال إلى سحبها من موقع الحدث.

وأعلنت كتائب المجاهدين -جنين، في بيان لها، أن مقاتليها نجحوا في تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع في الآلية العسكرية بالقرب من دوار الداخلية وسط المدينة.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 3 شهداء من “كتيبة جنين”.. الاحتلال يقصف منزلا بمثلث الشهداء والمقاومة تشتبك معه بضراوة (فيديو) end of list

3 شهداء من كتيبة جنين

واستشهد 3 مقاومين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إثر حصار الجيش الإسرائيلي وقصفه منزلا وبيتا متنقلا في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وواصلت قوات الاحتلال، منذ أمس الاثنين، تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، تخللتها أعمال تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

عمليات المقاومة تتصاعد

وأعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين، صباح اليوم، تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، شملت تفجير عبوات ناسفة معدة مسبقًا بالجرافات العسكرية عند محور الساحة.

وأكدت الكتيبة، في عدة بيانات، أن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال على أطراف المخيم، حيث استهدفوهم بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، مشيرة إلى تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود.