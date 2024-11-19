اليونيسف تكشف عدد الشهداء من الأطفال في لبنان خلال شهرين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 200 طفل قُتلوا في لبنان خلال شهرين تقريبا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، بمعدل “أكثر من ثلاثة أطفال” في اليوم.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر في تصريح صحفي، الثلاثاء، في جنيف “رغم مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان خلال أقل من شهرين، فإن اتجاها مقلقا يَبرز، ويُظهر أنه يجري التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات من جانب هؤلاء القادرين على وقف هذا العنف”.

“أوجه تشابه مخيفة مع غزة”

وأضاف إلدر “يجب أن نأمل ألا تشهد الإنسانية مرة أخرى مثل هذه المذبحة للأطفال كما حدث في غزة، لكن هناك أوجه تشابه مخيفة مع أطفال لبنان”.

وفي معرض مقارنته ما يحدث لأطفال لبنان بما حدث للأطفال في غزة، قال المسؤول الأممي “في لبنان، كما هو الحال في غزة، يتحول ما لا يمكن تقبُّله بهدوء الى أمر مقبول”، منددا بـ”تطبيع صامت للرعب”.

وأوضح المتحدث باسم اليونيسف “هناك ما لا يقل عن 231 قُتلوا في لبنان” منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال إن هناك “تشابها مقلقا” بين الصراعين في لبنان وغزة، إذ أفادت التقارير بأن نسبة كبيرة من قتلى حرب غزة، الذين تجاوز عددهم 43 ألفا على مدى 13 شهرا، من الأطفال.

وأضاف إلدر “أي شخص يتابع وسائل الإعلام تتكون لديه فكرة واضحة إلى حد ما عن الطريقة التي قُتل بها هؤلاء الأطفال، من المكان الذي أُطلِقت منه الصواريخ، والمكان الذي كان يوجد فيه هؤلاء الأطفال، والمكان الذي كانوا يفرون منه، الأمر نفسه كما حصل في غزة”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان في الثامن من أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 3 آلاف و516 شخصا، وفي إسرائيل قُتل 78 عسكريا و46 مدنيا، وفق بيانات رسمية.