بُني قبل 20 عاما.. لحظة هدم مسجد في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة (شاهد)

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على هدم مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، وسط تعزيزات عسكرية مكثفة وإجراءات أمنية مشددة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجراً، وحاصرت المسجد بالكامل، وفرضت طوقاً أمنياً في المنطقة المحيطة، مانعةً السكان من الاقتراب قبل أن تباشر عملية الهدم.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد أصدرت قبل نحو أسبوعين إخطاراً نهائياً بهدم المسجد، الذي بُني قبل عشرين عاماً على مساحة تبلغ 80 متراً مربعاً. ويتكون المسجد من طابق واحد وساحة خارجية استخدمها أهالي البلدة للصلاة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة الهدم المتواصلة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، والتي تستهدف المنشآت الفلسطينية بما في ذلك أماكن العبادة، ما يزيد من حالة التوتر والغضب في المدينة.