جيش الاحتلال يعلن مقتل وإصابة 4 من لواء غولاني جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجندي عومر موشيه جيلدور (30 عاما) من لواء غولاني قُتل خلال معركة في جنوبي لبنان، كما أصيب 3 جنود احتياط من اللواء بجروح خطرة في المعركة ذاتها، بينما تشن قوات الاحتلال عمليات برية ضد حزب الله.

وبمقتل الجندي ارتفع عدد أفراد الجيش القتلى المعلَن عنهم إلى 799 منذ أن بدأت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 376 خلال المعارك البرية في القطاع التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وأفراد الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الذين قُتلوا منذ بداية الحرب.

وبوتيرة شبه يومية، يعلن حزب الله مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، سواء في معارك أو قصف بجنوبي لبنان، أو هجمات بصواريخ وطائرات مسيَّرة على شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أظهرت معطيات جيش الاحتلال المحدَّثة إصابة 11 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، وصل عدد المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5381 عسكريا، ارتفاعا من 5370 أمس الاثنين.

وتشير المعطيات إلى أن من بين المصابين 2440 عسكريا أصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

ويواجه جيش الاحتلال اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية في قطاع غزة ولبنان، ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الإسرائيليين.