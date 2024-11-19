حزب الله يعلن قصف “نقاط عسكريّة حساسة” في تل أبيب ويوثق هجمات على 3 قواعد (فيديو)

أعلن “حزب الله” اللبناني، يوم الاثنين، عن تنفيذ 23 عملية عسكرية ضد قواعد وأهداف عسكرية إسرائيلية كان أبرزها، مهاجمة “نقاط عسكريّة حساسة” في تل أبيب بسرب من المسيرات النوعية.

ولم يوضح الحزب “النقاط العسكريّة الحساسة” التي هاجمها في تل أبيب، قائلا إنه سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وعرض الحزب مقطعا لاستهداف قاعدة “شراغا”، وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، بين نهاريّا وعكّا شمالي إسرائيل.

كما نشر الحزب مقطعا لاستهداف قاعدة “ستيلا ماريس” ومقر وحدة المهام البحرية الخاصة “الشييطت 13” بصواريخ “فجر 3” ومسيّرات انقضاضيّة.

وفيما يلي ملخص للعمليات التي أعلن عنها حزب الله يوم الاثنين: