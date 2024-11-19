حزب الله يعلن قصف “نقاط عسكريّة حساسة” في تل أبيب ويوثق هجمات على 3 قواعد (فيديو)
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19/11/2024
أعلن “حزب الله” اللبناني، يوم الاثنين، عن تنفيذ 23 عملية عسكرية ضد قواعد وأهداف عسكرية إسرائيلية كان أبرزها، مهاجمة “نقاط عسكريّة حساسة” في تل أبيب بسرب من المسيرات النوعية.
ولم يوضح الحزب “النقاط العسكريّة الحساسة” التي هاجمها في تل أبيب، قائلا إنه سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وعرض الحزب مقطعا لاستهداف قاعدة “شراغا”، وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، بين نهاريّا وعكّا شمالي إسرائيل.
كما نشر الحزب مقطعا لاستهداف قاعدة “ستيلا ماريس” ومقر وحدة المهام البحرية الخاصة “الشييطت 13” بصواريخ “فجر 3” ومسيّرات انقضاضيّة.
وفيما يلي ملخص للعمليات التي أعلن عنها حزب الله يوم الاثنين:
- استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.
- استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
- للمرّة الثانية.. استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
- للمرّة الثالثة.. استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
- للمرّة الرابعة.. استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
- استهداف مستوطنة “غورنوت هغليل”، بصليةٍ صاروخية.
- استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا، بصليةٍ صاروخية.
- مهاجمة تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربيّ في ثكنة يعرا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
- استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
- استهداف مستوطنة “معالوت ترشيحا”، بصليةٍ صاروخية.
- للمرّة الأولى منذ بدء الحرب.. استهداف مستوطنة “حوسن”، بصليةٍ صاروخية.
- للمرّة الثانية خلال اليوم.. استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “كريات شمونة”، بصليةٍ صاروخية.
- استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “مرغليوت”، بصليةٍ صاروخية.
- للمرّة الأولى منذ بدء الحرب.. استهداف مستوطنة “كيرِم بن زِمرا”، بصليةٍ صاروخية.
- استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “ديشون”، بصليةٍ صاروخية.
- استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخيّة.
- استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “شتولا”، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
- للمرّة الثانية.. استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “ديشون”، بصليةٍ صاروخية.
- مهاجمة قاعدة رغفيم (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة 65 كيلومترا جنوب شرق مدينة حيفا، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
- للمرّة الثانية.. استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا، بصليةٍ صاروخية.
- استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا بصليةٍ صاروخيّة.
- مهاجمة تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي بلدة علما الشعب بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
- مهاجمة نقاط عسكريّة حساسة في مدينة تل أبيب بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة.
- للمرّة الخامسة.. استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
- للمرّة الثانية.. استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
- للمرّة الثانية.. استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “مرغليوت”، بصليةٍ صاروخية.
- استهداف قاعدة تل حاييم في تل أبيب، (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية)، وتبعد 120 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية.
المصدر : الجزيرة مباشر