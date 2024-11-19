اشتباكات ضارية في جنين.. الاحتلال يحاصر منزلا بمثلث الشهداء والمقاومة ترد بالعبوات والرصاص (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس الاثنين، تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، تخللتها أعمال تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددًا كبيرًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية دخل المدينة عبر حاجز الجلمة العسكري، وانتشر في عدة أحياء وعلى مداخل المخيم. وقامت القوات بمداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها بشكل دقيق.

تجريف وتدمير

وفي الوقت ذاته، أقدمت جرافات الاحتلال على تجريف عدد من الشوارع الرئيسية وتخريب البنية التحتية في المدينة؛ مما أدى إلى وقوع دمار واسع. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في محيط المخيم.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تحويل الدوام المدرسي في المدينة ومخيمها إلى النظام الإلكتروني لهذا اليوم، حفاظًا على سلامة المعلمين والطلبة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

حصار منزل في مثلث الشهداء

وفي هذه الأثناء، حاصرت قوات خاصة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، منزلًا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عددًا من الشبان تحصّنوا داخل المنزل، وبادرت القوات الخاصة الإسرائيلية إلى إطلاق الرصاص الحي باتجاههم. ومع تطور الأحداث، وصلت تعزيزات عسكرية إلى القرية، وقامت القوات بإطلاق قذيفة “إنيرجا” على المنزل؛ مما أدى إلى تصعيد إضافي في المواجهات.

وقالت كتائب شهداء الأقصى -جنين “يواصل مقاتلونا الأبطال في ميدان المعركة، خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محيط المنزل المحاصر بمثلث الشهداء”.

المقاومة تشتبك مع الاحتلال

بدورها أعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين، صباح اليوم، تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، شملت تفجير عبوات ناسفة معدة مسبقًا بالجرافات العسكرية عند محور الساحة.

وأكدت الكتيبة، في عدة بيانات، أن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال على أطراف المخيم، حيث استهدفوهم بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، مشيرين إلى تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود.

كما أعلنت الكتيبة استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار عند محور دوار العودة، وسط استمرار المواجهات في المخيم.

كذلك أعلنت كتائب شهداء الأقصى تمكّن مقاتليها من تفجير عدد من العبوات الشديدة الانفجار المعدة مسبقًا في جرافات وآليات الاحتلال، محققة إصابات مباشرة.