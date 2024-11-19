“راح نصير نأكل الرمل”.. خطر المجاعة يهدد الأهالي في غزة بسبب نقص الطحين (فيديو)

يصطف نازحو خان يونس لساعات أمام مخبز “القلعة” الذي أصبح المخبز الوحيد القادر على خدمتهم في المدينة.

لكن الأمر غالبا ما ينتهي بهم من دون حصولهم على قطعة خبز واحدة بسبب أزمة الطحين التي وضعت جنوب غزة على بعد خطورة من خطر مجاعة تتفاقم يوما بعد الآخر.

مها الأخرس، نازحة تعاني من أمراض مزمنة ولديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحدثت للجزيرة مباشر بنبرة مليئة بالقهر عن معاناتهم في الحصول على الخبز بقولها: “مجاعة؟ والله المرة الجاي حناكل الرمل.. إحنا ما عندنا لا أكل ولا شرب، وولادنا بيناموا بجوعهم.. والله من 7 شهور ما استلمنا طحين”.

بينما تقف المسنة النازحة، وفاء حجاج، في الطابور الطويل أمام المخبز من دون الحصول على أي شيء في نهاية المطاف.

وقالت وفاء للجزيرة مباشر “هذا هو اليوم الرابع الذي يمر عليها من دون الحصول على رغيف خبز، رغم كبر سنها ومعاناة ابنها من مرض الصرع”.

وقالت النازحة تهاني هاشم، التي تعاني من غياب زوجها بسبب اعتقاله لدى الاحتلال: “أنا عيلتي 10 أفراد وبنيجيي أنا وهم بقعد 12 ساعة هنا، فرجاءً بدنا طحين.. أيام بنام من غير أكل”.

أما النازح محمد محارب فقد طالب المنظمات الإنسانية بالتحرك لحل أزمة المجاعة، مضيفا: “نناشد الأمم المتحدة إنو يجعلوا الوكالة توزع طحين على الناس لأنه مكدس في مخازنها، لذلك نضطر لصف أدوار كبيرة، وإلنا بين 3 و4 أيام لم نحصل على ربطة خبز واحدة.. أصبح حلمنا كشعب أن نحصل على ربطة خبز”.

لكن الموظف في المخبز محمود أبو سليم قال إن سبب الأزمة يعود لعدم توفر الطحين في المنازل، أي أن الدقيق الخارجي لا يصل للبيوت، ما يجعل الضغط متزايدا على مخبزهم الوحيد في المنطقة.

وأضاف أبو سليم “بخدم ما يقارب 6500 إلى 7000 أسرة وأكثر من هيك ما في مجهود أخدم، كميات مهولة برا وأنا مش قادر أخدمها، لازم المؤسسات الثانية تسلم طحين عشان يخف الضغط على المخابز”.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد توقعت، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن هناك 1.95 مليون شخص يمثلون 91% من سكان قطاع غزة سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، والتي تعد المرحلة الثالثة بين المراحل الخمسة لتصنيف الأمن الغذائي.