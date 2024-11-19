شاهد: اللحظات الأولى لإسقاط طائرة مسيَّرة إسرائيلية في جنين

تمكن مقاومون فلسطينيون من إسقاط طائرة مسيَّرة إسرائيلية، كانت تحلق في جنين بالضفة الغربية.

وأظهر مقطع “فيديو” سقوط المسيَّرة على الأرض، الثلاثاء، واشتعال النيران فيها. كما أظهر المقطع إطلاق الرصاص اتجاه مسيَّرة أخرى تابعة للاحتلال.

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بالحي الشرقي في جنين، وإنهم “يمطرون قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص”.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدوانا على مدينة جنين ومخيمها، ونفذت اقتحامات واسعة.

وأصيب خلال الهجوم 9 مواطنين بالرصاص الحي، وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيَّرة إسرائيلية، وسط تدمير للبنية التحتية، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء واسعة في المدينة والمخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استخدمت أحد أفراد طواقمها درعا بشريا عقب احتجازه داخل منزل في الحي الشرقي من جنين، وقيامها باقتحام المنزل.

وأضافت أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب في الكتف يبلغ من العمر 20 عاما، و4 إصابات أخرى بالرصاص الحي، كما تعاملت مع إصابة 4 مواطنين بشظايا قنبلة أطلقتها طائرة مسيَّرة صوب مواطنين في الحي الشرقي من المدينة.

وخلال العدوان، أحرقت قوات الاحتلال ثلاثة منازل داخل المخيم، ومحلا تجاريا عند مدخله، وتمكنت طواقم الدفاع المدني التي أعاقت قوات الاحتلال عملها من إخماد النيران في منزلين.

وكانت قوات الاحتلال قد قطعت الكهرباء وبعضا من خطوط المياه داخل أحياء المخيم بعد تجريف الشوارع والبنية التحتية فيه.