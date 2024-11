فصائل عراقية تضرب بالمسيّرات هدفا عسكريا في إسرائيل ورسالة من ساعر إلى مجلس الأمن (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت هدفًا عسكريًّا جنوبي إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت في بيان “استمرارا لنهج مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت هدفًا حيويًّا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكّدت المقاومة الإسلامية “استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتضم “المقاومة الإسلامية في العراق” فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

وبشكل شبه يومي، يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض “أهداف جوية مشبوهة” من جهة الشرق، في إشارة إلى طائرات مسيّرة قادمة من العراق.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الاثنين، “تستعد المؤسسة الأمنية للتعامل مع التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد في عدد الهجمات من 6 هجمات فقط بطائرات مسيّرة في أغسطس/آب، إلى 31 هجوما في سبتمبر/أيلول، ثم إلى 90 هجوما في أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضافت أنه “منذ بداية الشهر الجاري (نوفمبر/تشرين الثاني)، تم تسجيل أكثر من 65 عملية إطلاق”.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول دفاع أمريكي ومسؤول أمني إقليمي أن هناك 5 هجمات يوميًّا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل، وقالا إن المسيَّرات تمثل مشكلة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن هجماتها تزايدت في الأسابيع الأخيرة.

This evening I sent a letter to the President of the UN Security Council in which I called for immediate action regarding the activity of the pro-Iranian militias in Iraq, whose territory is being used to attack Israel.

I emphasized that the Iraqi government is responsible for… pic.twitter.com/3Bq7nJENkS

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 18, 2024