فصائل عراقية تضرب بالمسيّرات هدفا عسكريا في إسرائيل ورسالة من ساعر إلى مجلس الأمن (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت هدفًا عسكريًّا جنوبي إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت في بيان “استمرارا لنهج مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت هدفًا حيويًّا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكّدت المقاومة الإسلامية “استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتضم “المقاومة الإسلامية في العراق” فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

هجمات يومية

وبشكل شبه يومي، يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض “أهداف جوية مشبوهة” من جهة الشرق، في إشارة إلى طائرات مسيّرة قادمة من العراق.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الاثنين، “تستعد المؤسسة الأمنية للتعامل مع التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد في عدد الهجمات من 6 هجمات فقط بطائرات مسيّرة في أغسطس/آب، إلى 31 هجوما في سبتمبر/أيلول، ثم إلى 90 هجوما في أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضافت أنه “منذ بداية الشهر الجاري (نوفمبر/تشرين الثاني)، تم تسجيل أكثر من 65 عملية إطلاق”.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول دفاع أمريكي ومسؤول أمني إقليمي أن هناك 5 هجمات يوميًّا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل، وقالا إن المسيَّرات تمثل مشكلة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن هجماتها تزايدت في الأسابيع الأخيرة.

This evening I sent a letter to the President of the UN Security Council in which I called for immediate action regarding the activity of the pro-Iranian militias in Iraq, whose territory is being used to attack Israel. I emphasized that the Iraqi government is responsible for… pic.twitter.com/3Bq7nJENkS — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 18, 2024

رسالة إلى مجلس الأمن

من جانبه أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، عبر منصة إكس أنه وجّه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حدّ لتلك الهجمات.

وأضاف “دعوت مجلس الأمن إلى التحرك على نحو عاجل لضمان احترام الحكومة العراقية التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وجاء في نص الرسالة “تقع على عاتق الحكومة العراقية مسؤولية منع استخدام أراضيها قاعدة لشن هجمات ضدّ دول أخرى”.

وأضافت الرسالة أن إسرائيل “تدعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها واتخاذ تدابير فورية لوقف هذه الهجمات ومنعها”، مؤكدة في الوقت نفسه أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.