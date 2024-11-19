قصف تل أبيب للمرة الثانية خلال ساعات.. إصابة 6 بصواريخ أطلقت من لبنان وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل (فيديو)

دوّت صفارات الإنذار وسط وشمال إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بما فيها منطقة تل أبيب الكبرى مع رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من لبنان، بحسب بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب 6 إسرائيليين عقب إطلاق الصواريخ، وقال الإسعاف الإسرائيلي على منصة إكس “في عمليات البحث بمنطقة شارون (وسط) تم العثور على 4 أشخاص مصابين بجروح طفيفة بسبب الزجاج أثناء وجودهم في مبنى خرساني تحطمت نوافذه”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة بشظايا دون تحديد مواقع الإصابة.

وقالت محطات تلفزة إسرائيلية إن أصوات انفجارات سمعت خلال محاولات اعتراض الصواريخ.

وقال الجيش في بيان “في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط، تم رصد نحو 25 مقذوفة انطلقت من لبنان نحو إسرائيل”. وأضاف البيان “تم اعتراض بعض القذائف وسقوط أخرى في المنطقة”.

وقبل ذلك، أعلن الجيش في بيان سقوط “10 صواريخ عبرت الأراضي الإسرائيلية من لبنان، تم اعتراض بعضها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة” وذلك في الجليل الأعلى.

وجاء في البيان “بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة دان وشارون ومناشيه (في وسط إسرائيل) تم رصد حوالى 5 مقذوفات تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد تم اعتراض بعضها، وتحديد مكان سقوط أخرى”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها تفحص “مواقع الضرر” حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية القذائف لكنها لم تبلغ عن أي أضرار أو إصابات خطرة.

للمرة الثانية خلال 24 ساعة

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها وسط إسرائيل لهجمات صاروخية من لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق حزب الله حوالي 100 صاروخ من لبنان على شمال إسرائيل أمس الإثنين.