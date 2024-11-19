تركه ينزف.. الاحتلال يطلق النار على شاب عند حاجز عسكري شمالي القدس (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على شاب فلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام الحاجز العسكري المقام عند مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة الشاب ملقًى على الأرض مضرجًا بدمائه، من دون معرفة هويته أو وضعه الصحي. وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري، ومنعت حركة المواطنين من خلاله.

منع طواقم الإسعاف

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني المصاب عند حاجز مخيم شعفاط ونقلته إلى جهة مجهولة، كما اقتحمت المخيم.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب بعد استهدافه عند حاجز مخيم شعفاط وأغلقت الحاجز.

◾ قوات الاحتلال تُطلق النار على شاب فلسطيني قرب حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة pic.twitter.com/Ce2ancbXbx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 19, 2024

مزاعم الشرطة

وزعمت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنها أطلقت النار على الشاب الفلسطيني لأنه لم يستجب للتعليمات بالتوقف، وقالت “لاحظ أفراد من الشرطة في حاجز مخيم شعفاط شخصا أثار شكوكهم عندما قام بإخفاء حقيبة، ثم بدأ يقترب من الحاجز سيرا على الأقدام، في مسار المركبات”.

وادعت أن ضباط الشرطة طالبوا “المشتبه فيه” بالتوقف وعندما لم يستجب “أطلقوا النار باتجاه الجزء السفلي من جسده وتم تحييده”، وقاموا باعتقاله.

#فيديو | جانب من إطلاق قوات الاحتلال النار على شاب وتركه ينزف دون تقديم العلاج له على حاجز مخيم شعفاط بالقدس. pic.twitter.com/rE9wXMK3N8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2024

شهداء الضفة الغربية

ويقع الحاجز العسكري في مدخل مخيم شعفاط للاجئين وهو المخيم الوحيد داخل حدود القدس الشرقية.

ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين.