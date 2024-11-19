سياسة|فلسطين

تركه ينزف.. الاحتلال يطلق النار على شاب عند حاجز عسكري شمالي القدس (فيديو)

منع طواقم الإسعاف من الاقتراب

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19/11/2024-|آخر تحديث: 19/11/202404:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على شاب فلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام الحاجز العسكري المقام عند مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة الشاب ملقًى على الأرض مضرجًا بدمائه، من دون معرفة هويته أو وضعه الصحي. وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري، ومنعت حركة المواطنين من خلاله.

أحد جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة (تلفزيون فلسطين)

منع طواقم الإسعاف

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني المصاب عند حاجز مخيم شعفاط ونقلته إلى جهة مجهولة، كما اقتحمت المخيم.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب بعد استهدافه عند حاجز مخيم شعفاط وأغلقت الحاجز.

مزاعم الشرطة

وزعمت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنها أطلقت النار على الشاب الفلسطيني لأنه لم يستجب للتعليمات بالتوقف، وقالت “لاحظ أفراد من الشرطة في حاجز مخيم شعفاط شخصا أثار شكوكهم عندما قام بإخفاء حقيبة، ثم بدأ يقترب من الحاجز سيرا على الأقدام، في مسار المركبات”.

وادعت أن ضباط الشرطة طالبوا “المشتبه فيه” بالتوقف وعندما لم يستجب “أطلقوا النار باتجاه الجزء السفلي من جسده وتم تحييده”، وقاموا باعتقاله.

شهداء الضفة الغربية

ويقع الحاجز العسكري في مدخل مخيم شعفاط للاجئين وهو المخيم الوحيد داخل حدود القدس الشرقية.

ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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