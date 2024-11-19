نتنياهو يتفقد محور نتساريم ويعرض مكافأة مقابل أي أسير يتم تحريره من غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب، زاعما أن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة.

وجاءت هذه التصريحات في تسجيل مصور لنتنياهو خلال تفقّده محور نتساريم في شمال قطاع غزة، مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقائد الجيش هرتسي هاليفي، حيث تلقى أيضا إحاطة بشأن العمليات.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تتخل عن مسعى العثور على 101 أسير يُعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في القطاع، وعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل إعادة أي منهم.

وتابع “سنلطخ رأس كل من يجرؤ على إيذاء رهائننا بالدماء. سوف نتعقبكم ونقبض عليكم”.

وأردف قائلا “كل من يجلب لنا رهينة سنوفر له ولأسرته طريقا آمنا للخروج. الخيار لكم، لكن النتيجة ستكون واحدة. سنستعيدهم جميعا”.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن ما وصفه بإنقاذ الأسرى “يأتي على رأس أولوياتنا”. وأضاف “سنقضي تماما على حركة حماس”.

ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة بتوسيع ما يُسمى محور “نتساريم” (مفرق الشهداء) وربطه بطرق عسكرية متفرعة وقواعد جديدة في منطقة شمالي القطاع، وذلك بذريعة منع عودة المسلحين إلى المنطقة، وتحويله إلى منطقة ارتكاز لانطلاق العمليات البرية.

ويمكّن محور نتساريم والطرق العسكرية المتفرعة منه السكان في شمالي القطاع من النزوح جنوبا، ولكن ليس إلى الداخل ولا في الاتجاه المعاكس، إذ تم إنشاء 4 نقاط عسكرية كبيرة في المنطقة لتحقيق أهداف العملية العسكرية ومخطط تفريغها من الفلسطينيين.