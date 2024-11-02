اختطاف لبناني بعد إنزال بحري على شاطئ البترون وتقارير تؤكد مسؤولية إسرائيل

شهدت منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان، فجر الجمعة، تنفيذ قوة عسكرية مجهولة الهوية عملية إنزال بحري، واختطفت مواطنا لبنانيا، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ورسمية لبنانية.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن القوة المهاجمة “انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر”.

وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية إن “قوة بحرية يُشتبه في كونها إسرائيلية اختطفت قبطانا مدنيا”، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات العملية.

وأكد مصدر قضائي لبناني فتح تحقيق في الحادث، مرجّحا بنسبة 90% أن تكون “عملية كوماندوز إسرائيلية”.

بدوره، قال مراسل أكسيوس إن “جنود البحرية الإسرائيلية تمكنوا الليلة الماضية من القبض على عماد أمهز، وهو عضو بارز في القوة البحرية لحزب الله في عملية بشمالي لبنان، كما أخبرني مسؤول إسرائيلي”.

وقال المسؤول لمراسل أكسيوس إن “أمهز احتُجز من أجل استجوابه ومعرفة المزيد عن العمليات البحرية لحزب الله”.

والمختطَف، وهو في الثلاثينيات من عمره، كان يتدرب في معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (مرساتي)، وكان على وشك الحصول على شهادة قبطان بحري.

وتُعَد هذه الحادثة الأولى من نوعها في لبنان منذ الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد قبل أكثر من عام، علما بأن مدينة البترون المسيحية ظلت حتى الآن بمنأى عن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف بشكل رئيسي معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت.

ونفت قوات اليونيفيل أي علاقة لها بالحادث، وقالت إن “نشر المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة أمر غير مسؤول، ويعرّض قوات حفظ السلام للخطر”.

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يَصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن الحادثة، واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إنه “يتحقق” من المعلومات الواردة.