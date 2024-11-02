استطلاع رأي يكشف عن مفاجأة بشأن تفضيلات مسلمي أمريكا لمرشحي الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، المنظمة المختصة بالدفاع عن الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في الولايات المتحدة، أن نتائج أحدث استطلاع لتفضيلات الناخبين المسلمين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تظهر أن 42% يفضلون مرشحة الحزب الأخضر جيل شتاين للرئاسة بينما يفضل 41% نائبة الرئيس كامالا هاريس.

كما أظهر استطلاع الرأي الذي تم على 1449 ناخبًا مسلمًا تم التحقق من هويتهم، وأُجري في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، باستخدام ملف الناخبين الوطني أن 10% يؤيدون الرئيس السابق دونالد ترامب (من الحزب الجمهوري)، وهو نفس الدعم الذي حصل عليه في استطلاع أغسطس (آب) بنسبة 11%.

وقال 5% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يخططون للتصويت حاليًا، بينما قال 1% إنهم يؤيدون المرشح تشيس أوليفر ويست (من الحزب الليبرالي).

حرب غزة ومواقف المسلمين الأمريكيين

في بيان له قال المدير التنفيذي لمنظمة كير نهاد عوض، “يؤكد هذا الاستطلاع الوطني الأخير للناخبين المسلمين الأمريكيين أن أعضاء مجتمعنا منخرطون بشدة في انتخابات 2024، حيث قال 95% منهم إنهم يخططون للتصويت. ويؤكد الاستطلاع أيضًا أن المعارضة لدعم الولايات المتحدة للحرب على غزة لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على تفضيلات الناخبين المسلمين”.

وأضاف عوض: “رسالتنا للمسلمين الأمريكيين هي أنه بغض النظر عمن تخطط لدعمه، فمن الضروري أن تخرج للتصويت. لا تجلس على الهامش. اجعل أصواتك مسموعة وأظهر قوة مجتمعنا في الولايات في جميع أنحاء أمتنا”.

وفي بيان آخر، قال مدير الشؤون الحكومية في كير، روبرت إس. ماكاو: “منذ آخر استطلاع أجرته كير في أواخر أغسطس، عززت الدكتورة جيل شتاين ونائبة الرئيس هاريس الدعم بين الناخبين المسلمين الأمريكيين وظلت متعادلة تقريبًا عند 42٪ و41٪ بينما ظل دعم الرئيس السابق دونالد ترامب ثابتًا عند 10٪”.

وأضاف: “من المؤكد أن الانخفاض الكبير في الدعم للمرشحين الرئاسيين الرئيسيين مقارنة بعام 2020 و2016 هو نتيجة لمخاوف المجتمع الأمريكي بشأن الإبادة الجماعية في غزة”.

لكن رغم هذا “نشجع جميع المرشحين الرئاسيين على معالجة مخاوف الناخبين المسلمين في هذه الأيام الأخيرة من الحملة، ونشجع جميع الناخبين المسلمين الأمريكيين على المشاركة بغض النظر عمن يدعمون”.

المشاركة السياسية للمسلمين الأمريكيين

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأمريكية للعام 2024، أصبح الناخبون المسلمون في أمريكا، والذين يقدر عددهم بنحو 2.5 مليون ناخب، في وضع يسمح لهم مرة أخرى بالاضطلاع بدور حاسم في تشكيل المشهد السياسي.

وبفضل حضورهم الكبير في الولايات المتأرجحة الرئيسية، يتمتع الناخبون المسلمون بالقدرة على التأثير ليس فقط على نتائج السباق الرئاسي، بل وأيضًا على العديد من الانتخابات البرلمانية وانتخابات الولايات والمحليات.

في أغسطس، أصدر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية استطلاعًا للانتخابات الرئاسية في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس بين الناخبين المسلمين الأمريكيين.

وفي سبتمبر، أصدر المجلس تقرير متابعة تضمن نتائج الاستطلاع التي تُظهر المرشحين الرئاسيين الذين يدعمهم الناخبون المسلمون أكثر في ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، والتي لديها القدرة على التأثير على نتيجة انتخابات نوفمبر.