التلغراف: أكثر من 100 موظف في “بي بي سي” يتهمون الشبكة بالتحيز إلى إسرائيل

في رسالة مفتوحة إلى تيم ديفي المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اتهم الموظفون الشبكة بالفشل في تقديم تغطية عادلة ودقيقة للأحداث في غزة، وبتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وطالبوها بالعودة إلى الالتزام بالنزاهة والدقة والحياد في التغطية.

وفي رسالة وقّعها أكثر من 100 موظف في الشبكة، وفقًا لصحيفة التلغراف البريطانية، طالب الموقعون بتوضيح السياق التاريخي الذي يسبق أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل توجيه الاتهام إلى حركة حماس بأنها المبادرة بالعدوان في 7 أكتوبر.

وأكدت الرسالة أن كل تقرير تلفزيوني ومقال ومقابلة إذاعية فشلت في تحدي الادعاءات الإسرائيلية بقوة، أدت بشكل منهجي إلى إهانة الفلسطينيين.

وكان من بين موقّعي الرسالة رئيسة حزب المحافظين السابقة سعيدة وارسي والممثلة جولييت ستيفنسون، والمؤرخ ويليام دالريمبل، والكاتب الصحفي في صحيفة الغارديان أوين جونز، ورضوانة حامد مديرة مركز مراقبة وسائل الإعلام في المجلس الإسلامي البريطاني.

قيود

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ردا على الرسالة “عندما نرتكب أخطاء أو نجري تغييرات على الطريقة التي نقدّم بها تقاريرنا، فإننا نتحلى بالشفافية”.

وأضاف “نحن أيضًا واضحون للغاية مع جمهورنا بشأن القيود المفروضة على تقاريرنا بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى غزة والوصول المحدود إلى أجزاء من لبنان، وجهودنا المستمرة لإرسال مراسلين إلى تلك المناطق”.