السودان يقدّم شكوى ضد تشاد لهذه الأسباب

قدَّم السودان شكوى ضد تشاد لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، تتهم فيها الخرطوم إنجامينا بدعم قوات الدعم السريع ومساندتها.

وقالت وزارة العدل السودانية في بيان إن الشكوى تضمنت “وقائع وبينات وأدلة دامغة، تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة مليشيا الدعم السريع المتمردة في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطة المليشيا المتمردة من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي شملت القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات العامة والخاصة واحتلال منازل المواطنين”.

وأضاف بيان وزارة العدل السودانية أن الدعم الذي قدمته تشاد لقوات الدعم السريع أدى “دورا أساسيا في ارتكاب المليشيا المتمردة لهذه الانتهاكات، وإطالة أمد الحرب”.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، مما تسبب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح وهجرة نحو 11 مليون شخص داخليا وخارجيا.