اليونسكو: مقتل صحفي كل 4 أيام خلال عامين وفلسطين تسجل العدد الأكبر

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم السبت أن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحفيين لا تزال بلا عقاب في العالم، وذلك في تقرير بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

ونقل تقرير عن المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي قولها “في عامي 2022 و2023، قُتل صحفي كل 4 أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة.. في معظم الحالات، لن يُحاسَب أحد على عمليات القتل هذه”.

وذكر التقرير أن 85% من جرائم قتل الصحفيين التي أحصتها اليونسكو منذ عام 2006 تُعتبر بلا حل.. وفي مواجهة “معدل الإفلات من العقاب” هذا المرتفع جدا، دعت اليونسكو الدول إلى “زيادة جهودها في شكل كبير”.

85% of journalist killings remain unpunished worldwide.@UNESCO calls on all states to #EndImpunity and protect those who risk their lives for the truth.

Discover the latest data in our new report: https://t.co/Vhw4qb6zJU #ProtectJournalists pic.twitter.com/vFheewu49y

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) November 2, 2024