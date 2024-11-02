جباليا.. القسام تفجّر منزلا في قوة إسرائيلية وتضرب آليات الاحتلال بقذائف الياسين 105 (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا بشمال قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وبثّت الكتائب لقطات عبر قناتها على تليغرام، وقالت في بيان “استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105، قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع”.

وفي بيان آخر أعلنت القسام استهداف جرافتين عسكريتين إسرائيليتين وقالت “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف جرافتين عسكريتين من نوع D9 بقذيفتي الياسين 105 قرب شركة القمة غرب معسكر جباليا”.

تفجير منزل مفخخ

كما أعلنت القسام تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية وقالت في بيان “أكد مجاهدونا تفجير منزل مفخخ مسبقًا في قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا”.

وأضاف البيان “وقد أعلن العدو عن مقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية”.

واستهدفت القسام جرافة إسرائيلية وأفادت في بيان بتنفيذ “كمين مركب استهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 ومجموعة من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا”.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري المتواصل منذ نحو شهر على بلدة ومخيم جباليا، بضم لواء جديد للمشاركة في إبادة جماعية وتدمير شامل وتهجير قسري للفلسطينيين شمالي قطاع غزة.