بصواريخ “نصر 2” ومسيَّرات انقضاضية.. حزب الله يقصف ثكنة راميم وقاعدة غليلوت العسكريتين الإسرائيليتين (فيديو)

قال “حزب الله” في سلسلة بيانات متتالية، اليوم السبت، إن مقاتليه قصفوا برشقات صاروخية منطقة ‏”الكريوت” شمال مدينة حيفا، وكلّا من مستوطنتي “بيريا” و”بار يوحاي” شمالي إسرائيل، إضافة إلى استهداف مستوطنات “يسود هامعلاه” و”دلتون” و”شاعل” برشقات صاروخية.

وبث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعا مصورا عبر حسابه على “تلغرام”، تضمَّن ما قال إنها “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمُّع الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلة”.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة كريوت بخليج حيفا والجليل الأعلى والأوسط شمالي إسرائيل، بعد إطلاق 10 صواريخ من لبنان، وفق القناة 12الإسرائيلية.

وعلى مدى نحو 40 دقيقة صباح السبت، دوت صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات شمالي إسرائيل، بما في ذلك عكا وحيفا وخليج حيفا ونهاريا، للتحذير من تسلل طائرات مسيَّرة.

كما بث “حزب الله” مقطعا مصورا آخر، وثق فيه عملية استهداف ثكنة “راميم” الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

كما بث الحزب مشاهد لقصف قاعدة “غليلوت” التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل بصواريخ “نصر 2” ومسيّرات انقضاضيّة.

كما استهدف مقاتلوه كلّا من مستوطنة كريات شمونة بمسيَّرتين انقضاضيتين، وكفر جلعادي بمسيَّرة أخرى أصابت أهدافها بدقة، وفق بيانين للحزب عبر منصة تلغرام.‏

وقاعدة غليلوت هي قاعدة عسكرية تضم القاعدة الرئيسية للوحدة 8200، الخاصة بجمع المعلومات الاستخبارية التابعة لشعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي (أمان)، كما تضم القاعدة مدرسة استخبارات تابعة أيضا للشعبة ذاتها، ومقرا للموساد.

وفي بيانات لاحقة، قال الحزب إن مقاتليه شنوا هجوما بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة.

إضافة إلى استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا “بصلية صاروخية نوعية”.

كما استهدف مقاتلو الحزب تجمعات جنود إسرائيليين في مستوطنة المالكية ومدينة صفد (شمال)، وفق البيانات.