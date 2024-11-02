سقط داخل فتحة الدبابة.. سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا شرق مخيم جباليا (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، رسالة مصورة قالت إنها لعملية قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني في محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا”.

“سقوط الجندي داخل فتحة الدبابة”

ويظهر في المقطع أحد مقاتلي السرايا وهو يرصد الجندي الإسرائيلي فوق إحدى الدبابات ثم يقوم بإطلاق النار؛ فيسقط الجندي داخل فتحة الدبابة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك وصفتها بأنها ضارية في شمال قطاع غزة، وقالت إن مقاتليها يخوضون معارك من مسافة الصفر مع قوات الاحتلال مشيرة إلى استهداف جنود وآليات إسرائيلية بالمنطقة.