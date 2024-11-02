شاهد: كتائب المجاهدين تستهدف مقرا لجيش الاحتلال بصواريخ حاصب 111

بثت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد من قصف مقاتليها لأحد مقرات القيادة والسيطرة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بالصواريخ، اليوم السبت.

ونشرت الكتائب، عبر قناتها على تلغرام، مقطعا مصورا مصحوبا بعنوان “كتائب المجاهدين تستهدف مقرا للقيادة والسيطرة تابع للعدو في ‘محور نتساريم’ بعدد من صواريخ حاصب 111”.

وأظهر المقطع أحد المقاومين وهو يجهز الصواريخ ويضعها في منصات الإطلاق ثم يطلقها نحو الهدف بعد ضبط إحداثيات الموقع المستهدَف في قطاع غزة.

ويهدف جيش الاحتلال إلى البقاء في ممر نتساريم حتى بعد انتهاء الحرب، إذ تصدَّر قائمة مطالب حكومة الاحتلال في كل المفاوضات مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبيَّنت صور أقمار اصطناعية إقدام قوات الاحتلال على توسعة ممر نتساريم، وإقامة 4 نقاط عسكرية كبيرة على طوله، بهدف توفير إقامة دائمة لمئات الجنود الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتعود تسمية الممر إسرائيليا إلى مستوطنة تحمل الاسم ذاته “نتساريم”، أنشأتها إسرائيل عام 1972 نواة لمجموعة مستوطنات في غزة، استجابة لخطة قدمها أرئيل شارون عام 1971، حينما كان قائدا للمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، التي ضمت غزة، وكان الهدف منها تسهيل السيطرة الأمنية على القطاع.

ومع توالي هجمات المقاومة الفلسطينية على مجمع المستوطنات هذه في غزة، ومنها “نتساريم”، أمر شارون بعملية الإخلاء الطوعي لكل المستوطنين من القطاع عام 2005.