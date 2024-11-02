سياسة|قطاع غزة

شاهد: كتائب المجاهدين تستهدف مقرا لجيش الاحتلال بصواريخ حاصب 111

كتائب المجاهدين - تستهدف مقراً للقيادة والسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ حاصب 111
عمر عبد العزيز الشحات
2/11/2024-|آخر تحديث: 2/11/202408:38 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد من قصف مقاتليها لأحد مقرات القيادة والسيطرة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بالصواريخ، اليوم السبت.

ونشرت الكتائب، عبر قناتها على تلغرام، مقطعا مصورا مصحوبا بعنوان “كتائب المجاهدين تستهدف مقرا للقيادة والسيطرة تابع للعدو في ‘محور نتساريم’ بعدد من صواريخ حاصب 111”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأظهر المقطع أحد المقاومين وهو يجهز الصواريخ ويضعها في منصات الإطلاق ثم يطلقها نحو الهدف بعد ضبط إحداثيات الموقع المستهدَف في قطاع غزة.

ويهدف جيش الاحتلال إلى البقاء في ممر نتساريم حتى بعد انتهاء الحرب، إذ تصدَّر قائمة مطالب حكومة الاحتلال في كل المفاوضات مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبيَّنت صور أقمار اصطناعية إقدام قوات الاحتلال على توسعة ممر نتساريم، وإقامة 4 نقاط عسكرية كبيرة على طوله، بهدف توفير إقامة دائمة لمئات الجنود الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتعود تسمية الممر إسرائيليا إلى مستوطنة تحمل الاسم ذاته “نتساريم”، أنشأتها إسرائيل عام 1972 نواة لمجموعة مستوطنات في غزة، استجابة لخطة قدمها أرئيل شارون عام 1971، حينما كان قائدا للمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، التي ضمت غزة، وكان الهدف منها تسهيل السيطرة الأمنية على القطاع.

ومع توالي هجمات المقاومة الفلسطينية على مجمع المستوطنات هذه في غزة، ومنها “نتساريم”، أمر شارون بعملية الإخلاء الطوعي لكل المستوطنين من القطاع عام 2005.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان