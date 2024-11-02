شاهد: لحظة إصابة مصنع في شمال إسرائيل بمسيّرة من لبنان ولقطات توثق حجم الضرر

أصابت طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان، اليوم السبت، مصنعا في نهاريا بالجليل الغربي في شمال إسرائيل، بعدما فشلت مروحيات ومقاتلات إسرائيلية في اعتراضها على مدى نحو 40 دقيقة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه عبر منصة إكس “بعد الإنذارات من تسلل طائرات معادية التي تم تفعيلها قبل فترة قصيرة، تم تحديد عدة أهداف جوية مشبوهة انطلقت من لبنان، ونجح سلاح الجو في اعتراض هدف واحد، وتم تحديد عمليات سقوط في المنطقة”.

وأضاف الجيش “خلال الحدث، قامت القوات الجوية بعدة محاولات اعتراض، وتم تفعيل التحذيرات من إطلاق صواريخ بسبب الخوف من سقوط شظايا صواريخ الاعتراض”.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 3 أو 4 طائرات مسيّرة تسللت من لبنان إلى الشمال.

وأضافت “بعد أكثر من نصف ساعة من دوي صفارات الإنذار أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن الحادث قد انتهى، وذلك بعد دخول 3 أو 4 طائرات من لبنان تم اعتراض إحداها، وجرى الإبلاغ عن عدد من عمليات السقوط، إحداها أصابت مصنعا في منطقة أخزيف بالجليل الغربي”.

أضرار كبيرة

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورا لآثار استهداف المصنع تظهر أضرارًا كبيرة وتدمير سقف المصنع.

ولم تكشف إذاعة الجيش عن أمكنة سقوط المسيّرات الأخرى، لكنها قالت قبل ذلك بوقت قصير إن إحدى المسيّرات رُصدت وهي تحلق فوق قاعدة رمات ديفيد الجوية جنوب شرق حيفا.

وبثت منصات إسرائيلية على تليغرام صورا لضرر كبير لحق بالمصنع، الذي لم يُكشَف عن اسمه.

وعلى مدى نحو 40 دقيقة دوت صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات بشمال إسرائيل بما في ذلك عكا وحيفا وخليج حيفا ونهاريا للتحذير من تسلل طائرات مسيّرة.