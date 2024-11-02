سياسة|العراق

ضرب 4 “أهداف حيوية” في إيلات.. تقرير يؤكد تعرّض إسرائيل لهجمات يومية بمسيّرات من العراق

نصرة لفلسطين ولبنان

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في الجولان المحتل
لقطة سابقة نشرتها "المقاومة الإسلامية" في العراق (تليغرام)
2/11/2024-|آخر تحديث: 2/11/202402:01 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم السبت، أنها استهدفت بطائرات مسيّرة أهدافا في إيلات جنوبي إسرائيل، على ساحل البحر الأحمر.

وقالت المقاومة في بيان “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بـ4 عمليات منفصلة خلال هذه الساعة، بواسطة عدد من الطائرات المسيّرة”.

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وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء “نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”. وأكدت المقاومة في بيانها “استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتضم “المقاومة الإسلامية” في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

اعتراض 3 مسيرات

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت اعتراض 3 طائرات بدون طيار انطلقت من الشرق في منطقة البحر الأحمر.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه بعد ورود تقارير في إيلات عن أصداء الانفجارات، أبلغ الجيش أنه تم اعتراض 3 طائرات بدون طيار انطلقت من منطقة شرق البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم اعتراض المسيرات قبل عبورها إلى إسرائيل، وبالتالي لم يتم تفعيل أي تحذيرات”.

5 هجمات يوميا

وأفاد مسؤولان لوكالة أسوشيتد برس بإطلاق مسيرات هجومية في اتجاه واحد ضد إسرائيل من داخل العراق، والتي اضطرت القوات الأمريكية وقوات الشركاء إلى اعتراضها.

وقال مسؤول دفاع أمريكي ومسؤول أمني إقليمي إن المسيّرات تمثل مشكلة منذ هجوم 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن هجمات المسيرات تزايدت في الأسابيع الأخيرة.

وقال المسؤول الأمني الإقليمي إنه كان هناك 5 هجمات يوميا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل، وخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق 8 طائرات بدون طيار في فترة 24 ساعة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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