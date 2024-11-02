ضرب 4 “أهداف حيوية” في إيلات.. تقرير يؤكد تعرّض إسرائيل لهجمات يومية بمسيّرات من العراق

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم السبت، أنها استهدفت بطائرات مسيّرة أهدافا في إيلات جنوبي إسرائيل، على ساحل البحر الأحمر.

وقالت المقاومة في بيان “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بـ4 عمليات منفصلة خلال هذه الساعة، بواسطة عدد من الطائرات المسيّرة”.

وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء “نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”. وأكدت المقاومة في بيانها “استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتضم “المقاومة الإسلامية” في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

في كتابه “نشوء وسقوط القوى العظمى”يؤكد المؤرخ الأمريكي بول كيندي أن معظم الإمبراطوريات الكبرى كانت تسقط بأسلحة بسيطة من القوى الضعيفة التي كانت تواجهها،و المشهد هنا لطائرة مسيرة بدون طيار أطلقها حزب الله يلاحقها سلاح الجو الاسرائيلي بكل إمكاناته الأمريكية الغربية وعاجز عن… pic.twitter.com/tMDo7Hfqj6 — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) November 2, 2024

اعتراض 3 مسيرات

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت اعتراض 3 طائرات بدون طيار انطلقت من الشرق في منطقة البحر الأحمر.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه بعد ورود تقارير في إيلات عن أصداء الانفجارات، أبلغ الجيش أنه تم اعتراض 3 طائرات بدون طيار انطلقت من منطقة شرق البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم اعتراض المسيرات قبل عبورها إلى إسرائيل، وبالتالي لم يتم تفعيل أي تحذيرات”.

👈لحظة انفجار طائرة مُسيّرة تابعة لحزب الله بمصنع في نهاريا شمالي فلسطين المحتلة صباح اليوم pic.twitter.com/dMUEnbkIyT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 2, 2024

5 هجمات يوميا

وأفاد مسؤولان لوكالة أسوشيتد برس بإطلاق مسيرات هجومية في اتجاه واحد ضد إسرائيل من داخل العراق، والتي اضطرت القوات الأمريكية وقوات الشركاء إلى اعتراضها.

وقال مسؤول دفاع أمريكي ومسؤول أمني إقليمي إن المسيّرات تمثل مشكلة منذ هجوم 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن هجمات المسيرات تزايدت في الأسابيع الأخيرة.

وقال المسؤول الأمني الإقليمي إنه كان هناك 5 هجمات يوميا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل، وخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق 8 طائرات بدون طيار في فترة 24 ساعة.