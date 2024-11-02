لأكثر من نصف ساعة.. مسيَّرة من لبنان تحلق في سماء إسرائيل (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة مسيَّرة أُطلِقت من لبنان وهي تحلق في سماء إسرائيل بينما كانت المقاتلات والمروحيات تبحث عنها قبل إسقاطها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه تم إسقاط المسيَّرة بعد أكثر من نصف ساعة من إطلاق صفارات الإنذار.

وأظهرت مقاطع عدة المسيَّرة وهي تنطلق في سماء إسرائيل، بينما كان صوت صفارات الإنذار مسموعا في بعض اللقطات.

ودوت صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل، حيث شمل الإنذار الجليل الأعلى والجليل الغربي وحيفا وعكا ونهاريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية تتصدى لأهداف مشبوهة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد أكثر من 80 عملية إطلاق من لبنان منذ فجر اليوم السبت.

وأظهر مقطع متداول تضرُّر منزل جراء سقوط صاروخ أُطلِق من لبنان في عكا شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة “سنط جين” اللوجستية التابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية شمالي عكا برشقة صاروخية كبيرة، و‏قاعدة “شراغا” شمالي المدينة بسرب من المسيَّرات الانقضاضية.

وقال الحزب في بيانات منفصلة، خلال يوم السبت، إنه هاجم أهدافا عدة في شمالي إسرائيل والعمق باستخدام المسيَّرات.

وذكر حزب الله أنه استهدف بالمسيَّرات الانقضاضية:

قاعدة بلماخيم الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب.

قاعدة رامات ديفيد ومطارها.

قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب.

كما أعلن الحزب إطلاق رشقات صاروخية على الأهداف التالية: