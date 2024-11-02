مقتل عسكريَّين إسرائيليَّين وإصابة ضابط بجروح خطرة من لواء جفعاتي بمعارك بغزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، بمقتل عسكريَّين إسرائيليَّين من لواء جفعاتي في معارك بشمالي قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة، في بيان، مقتل الرقيب إيتاي فريزات، والرقيب يائير حنانيا، من كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن فريزات (20 عاما) وحنانيا (22 عاما) قُتلا في المعارك بشمال غزة.

وأضافت “أصيب في الحادث نفسه ضابط بجروح خطرة”.

وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 780 عسكريا.