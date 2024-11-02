يوم دموي في بعلبك وانقطاع الاتصالات عن النبطية.. حصيلة صادمة لضحايا العدوان على جنوب لبنان

ارتفعت اليوم السبت، حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قضاء بعلبك شرقي لبنان إلى 57 شخصا، وذلك في اليوم الرابع من تصعيد إسرائيل عدوانها على القضاء.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الغارات والقصف الإسرائيلي، استمرّا ليلا حتى ساعات الفجر على قرى القطاعين الغربي والأوسط في صور وبنت جبيل، وخلّفا عددا من الشهداء والجرحى.

تدمير عدد كبير من المنازل

كما أدت الغارات إلى تدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية في القرى والمدن الجنوبية، وخلّفت الغارات على صور أضرارا كبيرة وجسيمة في الأبنية والأحياء السكنية والبنى التحتية والشوارع وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف.

ويأتي ذلك وسط انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت منذ أسبوعين، عن قرى النبطية، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

يوم دموي في بعلبك

وقتلت غارات جوية إسرائيلية على قضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان، أمس الجمعة، 52 شخصا وأصابت 72 آخرين، وبين القتلى أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد.

جاء ذلك في اليوم الثالث من تصعيد إسرائيل عدوانها على القضاء، وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 52 شخصا قُتلوا وأُصيب 72 آخرون بغارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة و13 بلدة في قضاء بعلبك.

النشرة المسائية مهمات عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح اليوم الجمعة الواقع في ١-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :https://t.co/N5Y0ce04uG? pic.twitter.com/Ffoh6AO3qB — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) November 1, 2024

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان، أن غارة إسرائيلية على منزل سكني في بلدة أمهز أدت إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 7 آخرين.

وبعلبك مدينة تاريخية تعود إلى نحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، ويخشى المسؤولون اللبنانيون تدمير الغارات الإسرائيلية لمعالم تاريخية فيها، بعدما ألحقت غارات سابقة أضرارا بها.

شهيدان قرب مستشفى

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية اليوم السبت، استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا قرب مستشفى تبنين الحكومي بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.

وشنت إسرائيل غارات جوية على مدينة بنت جبيل، منتصف الليلة الماضية، استهدفت إحداها محيط مستشفى تبنين الحكومي الواقع في تبنين إحدى قرى قضاء بنت جبيل بالنبطية؛ مما تسبب في أضرار كبيرة بالمبنى والأبنية المحيطة به.

وفي مدينة صور جنوبي لبنان، استهدفت غارات إسرائيلية استمرت منذ منتصف الليل حتى صباح اليوم، عددا من المباني والشقق قرب مجمع الإمام الحسين؛ مما أدى إلى تدميرها كاملة وإصابة عدد من المواطنين، حسب ما أفادت الوكالة الرسمية.

وذكرت الوكالة أن “الطيران المعادي أغار أيضا على بلدات يارون، ومارون، والحوش بالمنطقة الجنوبية التي تعيش في ظلام دامس بعد تضرر شبكة الكهرباء”.

استهداف المحال التجارية

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المحال التجارية في أطراف بلدة “عين إبل” التابعة لقضاء بنت جبيل، ومن بين البلدات الجنوبية التي استهدفتها أيضا الغارات الإسرائيلية، عدد من المناطق المجاورة.

وفجرا، أطلقت قوات إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب بقضاء صور.

كما حلّق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي والمسيّر والحربي بكثافة طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق قرى صور وبنت جبيل، وأطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.