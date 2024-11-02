صواريخ على تل أبيب و19 مصابا وسط إسرائيل وعشرات يفرون إلى الملاجئ بعد تسلل مسيّرات من لبنان (فيديو)

قصف حزب الله، اليوم السبت، قاعدة عسكرية قرب تل أبيب، بعد ساعات من إصابة 19 شخصا بقصف صاروخي لبلدة الطيرة وسط إسرائيل، كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال باستنفار في الشمال بعد تسلل مسيّرات من لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية “نوعية”.

إصابة مباشرة

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي في بيان، إنها أجْلت 19 مصابا إثر سقوط صاروخ وإصابته مبنى بشكل مباشر بمنطقة شارون وسط إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وابلا من الصواريخ أُطلق من لبنان على منطقة شارون، وأنه تم رصد 3 عمليات إطلاق من لبنان وتم اعتراض بعضها وسقط أحدها وأصاب منزلا بشكل مباشر في الطيرة.

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس “هذه نتيجة ضربة مباشرة لصاروخ أطلقه حزب الله على مدينة الطيرة العربية الإسرائيلية؛ مما أدى إلى إصابة 19 مدنيا بجروح”، ناشرة صور آثار انفجار ومبنى تظهر فيه فجوة.

وقالت الشرطة الإٍسرائيلية إن 4 من الجرحى الـ19 الذين نقلوا إلى المستشفيات، إصابتهم متوسطة والبقية جروحهم طفيفة.

وتقع الطيرة ذات الغالبية العربية على بعد نحو 25 كيلومترا شمال شرق تل أبيب قرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة.

3 صواريخ أُطلقت من #لبنان ضربت تل أبيب ومحيطها فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إجلاء 19 مصابين من منطقة الطيرة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/vt1xm8OUH1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2024

10 صواريخ

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ، وإنه تم إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل، وإنه اعترض بعضها.

وتابع “تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة” مشيرا إلى أن التفاصيل قيد البحث.

وذكرت خدمة الإسعاف العامة ووسائل إعلام محلية أن الإصابات في بلدة الطيرة تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، بينما عانى شخصان آخران من أعراض التوتر.

استنفار في الشمال

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتسلل 3 أو 4 مسيرات من لبنان، وتفعيل أجهزة الإنذار مدة 40 دقيقة في أعماق الجليل الغربي، بالقرب من قاعدة رمات دافيد الجوية، كما تم تفعيلها أيضًا في حيفا وكريات. وتابعت “تم الإبلاغ عن سقوط عدة طائرات على مصنع في أشزيف”.

חדירת הכטב”מים: חצי שעה של אזעקות בעומק הגליל המערבי, כעת סמוך לבסיס רמת דוד של חיל האוויר. האירוע עדיין מתנהל@Doron_Kadosh https://t.co/ZXI5jzGQMn — גלצ (@GLZRadio) November 2, 2024

واتسع نطاق الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عام، لتشمل لبنان حيث تشن إسرائيل غارات جوية كثيفة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفي 30 من الشهر نفسه بدأت عمليات برية في الجنوب.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا حتى مساء أمس الجمعة عن 2897 شهيدا و13150 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.