أصابت كنيسا في قاعدة عسكرية.. حزب الله يضرب إسرائيل بالمسيّرات ويقصف تجمّعا للقوات بصواريخ موجهة (شاهد)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن 3 طائرات مسيّرة دخلت البلاد من لبنان جرت محاولات لاعتراضها وسقطت إحداها في الجليل الغربي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان “إثر التنبيهات التي تم تفعيلها إثر تسلل طائرات معادية في مناطق الجليل الغربي والجليل الأعلى والخليج والكرمل تم تحديد 3 طائرات بدون طيار دخلت البلاد من لبنان”.

وأضاف البيان “جرت محاولات اعتراض وتم تحديد حوادث اصطدام في منطقة الجليل الغربي، ولا يوجد ضحايا”.

إصابة كنيس في عكا

وأظهر مقطع مصور طائرة بدون طيار (مسيّرة) تابعة لحزب الله تحلق على مقربة من الأرض شمالي إسرائيل.

وأظهرت مقاطع أخرى سقوط طائرة بدون طيار بالقرب من عكا وإصابة كنيس يهودي داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية.

من جانبه أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، استهدافه تجمعًا لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج المقابل لبلدة مركبا جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان عبر تليغرام، إن مقاتليه قصفوا بدفعة صواريخ “تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج (بمحيط وادي هونين) المقابل لبلدة مركبا”.

34 هجوما

وشن الحزب، أمس الثلاثاء، 34 هجوما على قوات وأهداف في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، ردًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا ليل الثلاثاء قرب بلدة مركبا في جنوب لبنان بصواريخ موجّهة جنودا إسرائيليين كانوا يحاولون إخلاء رفاق لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدا أنّه أوقع أفراد هذه القوات بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه “استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة”.

وتابع “ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات” تمّ استهدافها “بصاروخ موجّه ثان، أوقع فيهم إصابات مؤكدة”، قبل أن تحاول “قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدّم لسحب القتلى والجرحى فاستهدفها” مقاتلو الحزب “بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وأعلن الحزب مساء الثلاثاء أنه أحصى مقتل أكثر من 110 وإصابة ما يزيد على 1050 عسكريًا إسرائيليًا منذ بدء تل أبيب توغّلها البري جنوبي لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما أحصى الحزب منذ إعلان بدء المرحلة الثانية من التوغل، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أكثر من 18 قتيلًا و32 جريحًا وتدمير 5 دبابات ميركافا وجرافة عسكرية، وفق بيان.