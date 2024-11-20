استهداف مباشر لرجال الدفاع المدني.. شهداء وجرحى في مجارز جديدة للاحتلال شمالي غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بغارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل مأهول بالسكان جنوب غرب مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن حصيلة الضحايا بلغت 15 شهيدا جراء استهداف الاحتلال عددا من منازل المواطنين في جباليا وحي الصبرة بمدينة غزة.

استهداف طواقم الإنقاذ

وأظهر مقطع “فيديو” للجزيرة مباشر إصابة المراسل حسام شبات أثناء تغطية عمليات الدفاع المدني لاستخراج المصابين من تحت الأنقاض في حي الصبرة.

وبيَّن المقطع مشاهد استخراج المصابين والشهداء من تحت الأنقاض بعد أن استهدفت قوات الاحتلال منزلا بحي الصبرة شمالي القطاع.

تغطية صحفية: اللحظات الأولى لقصف طائرات الاحتلال طواقم الدفاع المدني خلال انتشالهم الإصابات في حي الصبرة بمدينة غزة pic.twitter.com/91YiSMAnYC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 20, 2024

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني بتعرّض طاقم الدفاع المدني لاستهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم انتشال الشهداء.

وأشار الدفاع المدني إلى استشهاد رجل إنقاذ وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتشالهم شهداء وجرحى من المنزل الذي تعرَّض للقصف بحي الصبرة.

يأتي ذلك بينما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال في وقت سابق منزلا لعائلة الكحلوت مأهولا بالمواطنين والنازحين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برّا وبحرا وجوّا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن 43 ألفا و972 شهيدا أغلبيتهم من النساء والأطفال.

كما أصيب جراء الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 104 آلاف وثمانية أشخاص، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.