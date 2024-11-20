بالأسلحة الرشاشة.. عملية مشتركة للمقاومة في طولكرم تستهدف حاجز جبارة العسكري (شاهد)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت حاجز جبارة العسكري بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وعرضت كتائب الأقصى مشاهد من استهداف حاجز جبارة بالأسلحة الرشاشة. وحاجز جبارة أنشأه الاحتلال الإسرائيلي عام 2007 على أراضي خربة جبارة الشمالية جنوب مدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية المحتلة.

ويقع الحاجز بجانب معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي تبلغ مساحته نحو 20 دونمًا. ويُعَد الحاجز أحد المعابر بين الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل.

ردًّا على جرائم المستوطنين في الضفة

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم في بيان “بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية، أكدوا لنا مهاجمة عدة مواقع عسكرية نحو الساعة 9:30 من مساء الثلاثاء”.

وأضافت أن “النقاط العسكرية التي تم استهدافها بالأسلحة الرشاشة هي حاجز جبارة العسكري، والتجهيزات العسكرية على معبر الطيبة”.

وأردفت “تمّت الاستهدافات بالاشتراك مع رفاقنا في الميدان كتيبة رائد الكرمي، وجاءت هذه العملية ردًّا على جرائم المستوطنين بحق أهلنا في الضفة، وانتقامًا لدماء أبناء شعبنا في غزة ولبنان”.