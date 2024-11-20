بصواريخ “قادر 2”.. حزب الله يضرب قاعدتي تل حاييم وبيت ليد في قلب إسرائيل (شاهد)

بث حزب الله اللبناني لقطات لما قال إنها عملية نوعية استهدفت قاعدة “تل حاييم” التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت اللقطات استهداف الحزب للقاعدة بصواريخ “قادر 2” وعدد من المسيَّرات، في حين وثّقت كاميرات المستوطنين الإسرائيليين حدوث أضرار كبيرة بالمنشآت السكنية والمحال التجارية الموجودة في محيط القاعدة.

وأظهرت لقطات أخرى قيام مقاتلي حزب الله باستهداف قاعدة “بيت ليد” العسكرية الإسرائيلية، التي تحوي معسكرات تدريب لواءَي ناحال والمظليين، بينما بدت بوضوح حفر عميقة في أرض القاعدة جراء صواريخ المقاومة.

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنه أحصى مقتل أكثر من 110 وإصابة نحو 1050 عسكريًّا إسرائيليًّا منذ بدء تل أبيب توغلها البري جنوبي لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أحصى، وفق بيان، مقتل أكثر من 18 وإصابة 32 عسكريًّا منذ إعلان إسرائيل بدء “المرحلة الثانية” من توغلها البري في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.