بعد رسالة إسرائيل.. رئيس وزراء العراق يعقد اجتماعا طارئا ويوجه باتخاذ إجراءات أمنية

حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، من عدوان إسرائيلي مُخطَّط له على بلاده، ووجَّه الأجهزة المختصة بالتأهب للتصدي لهذا التهديد، وكذلك ملاحقة أي نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة.

وكشفت تل أبيب، الاثنين، عن أنها دعت مجلس الأمن الدولي عبر رسالة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الجماعات التي تهاجمها من العراق، متوعدة بما عَدَّته حق الدفاع عن النفس.

وفي ضوء هذا الوعيد الإسرائيلي، ترأس السوداني -القائد العام للجيش العراقي- اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني مساء الثلاثاء، وفق بيان للمجلس.

وأكد المجلس أن “اتهامات إسرائيل لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مُخطَّط له ضد العراق”.

وقال إن بغداد “مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وأثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدَّة للإطلاق، وتلاحق قانونيا كل مَن يشترك في أنشطة كهذه تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.

ووجَّه السوداني الخارجية العراقية “بدعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحَّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك”، وكذلك دعوة مجلس الأمن الدولي إلى النظر في الشكاوى المقدَّمة من العراق ضد انتهاك إسرائيل لأجوائه.

رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني يوجّه بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها: １- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة. ２- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن… pic.twitter.com/cmTkxnnx9S — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 19, 2024

كما وجَّه الجيش والأجهزة الأمنية بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة. ودعا وزارة الداخلية إلى إعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد.

ووجَّه السوداني كذلك بتعزيز الحدود العراقية الغربية (مع سوريا)، من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال.

وكذلك وجَّه الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخليا.

وتشن جماعات مسلحة في العراق هجمات، لا سيما بطائرات مسيَّرة، على أهداف في إسرائيل، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة ولبنان.

وعيد إسرائيلي

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة إكس الاثنين “بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن (لشهر نوفمبر/المندوبة البريطانية باربرا وودوارد) طالبت فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط المليشيات الموالية لإيران في العراق، التي تستخدم أراضيه لمهاجمة إسرائيل”.

وأضاف “أكدت (في الرسالة) أن الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لحماية نفسها ومواطنيها”.

ودعا مجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل “للتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف هذه الهجمات على إسرائيل”.