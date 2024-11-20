بعد فرض عقوبات على 6 من قادتها.. حماس ترد على الإدارة الأمريكية “الآفلة”

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يضع عدداً من قادة الحركة ضمن قائمة العقوبات.

وقالت حماس في بيان، مساء الثلاثاء، إن البيان الأمريكي “يَصِمُ مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ستة من كبار مسؤولي حركة حماس، بتهمة تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، ودعم جهود جمع التبرعات للحركة وتهريب أسلحة إلى غزة.

وشملت العقوبات كلا من: محمد نزال، وباسم نعيم، وسلامة مرعي، وموسى داود محمد عكاري، وعبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات.

واعتبرت حماس القرار الأمريكي “تأكيداً للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني”.

ووصف البيان قوائم الخزانة الأمريكية بأنها “تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة”، بينما “تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ”.

وأكدت حماس أن “الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة”.

وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بمراجعة “هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني”.